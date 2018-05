HBO confirma terceira temporada de 'Westworld'

HBO anunciou nesta terça-feira, 1, em comunicado a renovação da série Westworld para uma terceira temporada.

"Foi um prazer extraordinário trabalhar com os excepcionalmente talentosos Jonathan Nolan e Lisa Joy (criadores da série), assim como com o magnífico grupo de atores e equipe técnica", declarou no comunicado Casey Bloys, presidente de emissora.

"Desde a inspirada narrativa passando pelo incrível aspecto visual, estamos ansiosos para saber aonde nos leva o próximo capítulo", acrescentou.

A estreia da segunda temporada aconteceu no último dia 22 de abril.

Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jimmi Simpson, Jeffrey Wright, James Marsden, Tessa Thompson e Rodrigo Santoro são alguns dos astros da série, cuja primeira temporada recebeu um total de 22 indicações aos Emmy, ganhando cinco deles.

A primeira temporada também conseguiu a média de 13,2 milhões de espectadores em todas as plataformas disponíveis.

Wood vive na série Dolores Abernathy, a androide mais veterana de um parque de diversões com aspecto do Velho Oeste onde todo anseio humano, seja nobre ou depravado, pode ser saciado.

Ali os humanos se entretêm realizando suas fantasias até que os robôs começam a tomar consciência e iniciam uma revolução.

A série se baseia no filme homônimo de 1973 escrito e dirigido pelo célebre autor de ficção científica Michael Crichton, que morreu em 2008.