HBO confirma 2.º ano de Capadócia Apesar da crise, a HBO anunciou o início da produção da 2ª temporada da série Capadócia, em parceria com a produtora mexicana Argos. Capadócia acompanha o dia a dia em um presídio feminino. Esse foi um dos projetos da HBO na América Latina, junto com a argentina Epitáfios e as brasileiras Mandrake, Alice e Filhos do Carnaval, cuja 2ª temporada está em fase de finalização e deve estrear já no segundo semestre.