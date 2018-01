HBO anuncia spinoffs de ‘Game of Thrones’

Game of Thrones está chegando ao fim, mas a HBO não vai desistir de Westeros. O canal anunciou nesta quinta-feira, 4, que está desenvolvendo roteiros derivados da série que vão “explorar diferentes período do vasto e rico universo de George R.R. Martin".

Só há mais 13 episódios de Game of Thrones, que a HBO dividiu em duas temporadas - sete episódios este ano e seis no ano que vem.

A HBO contratou quatro escritores que estão mergulhados nos livros de Martin: Max Borenstein, Jane Goldman, Brian Helgeland e Carly Wray. Martin está trabalhando em roteiros com Goldman e Wray. Com exceção do autor, nenhum deles escreveu sobre Game of Thrones antes.

A emissora não adiantou quais serão os períodos que os quatro roteiros irão abordar. A primeira temporada deve estrear em 2019.