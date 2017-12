HBO anuncia mais duas temporadas de 'Game of Thrones'

A série sobre guerra civil, nobreza, criaturas míticas e traição foi vista por uma média de 6,6 milhões de espectadores no domingo, superando a sua maior audiência de todos os tempos de 5,5 milhões de pessoas.

Foi o maior público para a HBO, que é da Time Warner, desde o fim do drama mafioso "Os Sopranos", em 2007, que atraiu 11,9 milhões de telespectadores.

A série vencedora do Emmy "Game of Thrones" é uma adaptação da obra "A Song of Ice and Fire", de George R.R. Martin. É estrelada por Emilia Clarke, Peter Dinklage e Maisie Williams, de 16 anos.

A série tem uma audiência média bruta de 14,4 milhões de espectadores por episódio, o que inclui espectadores que gravam o programa para assistir mais tarde, uma opção popular para os clientes do canal.

(Reportagem de Eric Kelsey)