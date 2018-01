'Harry Potter' e Katy Perry são destaque do People's Choice Awards

Harry Potter foi um dos grandes destaques na premiação dos People's Choice awards na noite de quarta-feira, em um evento marcado também por grandes vitórias para a cantora Katy Perry, iniciando a temporada de premiações de Hollywood.

Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 - o último filme da série de sucesso sobre um menino mago - levou quatro prêmios, incluindo o de melhor filme e melhor elenco.

Perry ganhou cinco troféus, entre eles o de melhor artista musical feminina, melhor música por E.T. e melhor turnê. Mas a estrela do pop cancelou à última hora sua participação na cerimônia, transmitida ao vivo pela televisão, depois do rompimento de sua relação com o comediante britânico Russel Brand. O casal terminou o relacionamento há duas semanas, depois de 14 meses de casamento.

O People's Choice é o primeiro dos grandes eventos anuais de premiação de Hollywood, mas, diferente dos Oscars e dos Globos de Ouro, os vencedores são escolhidos pelos fãs e são um bom indício dos prováveis vencedores das homenagens mais importantes da indústria, em fevereiro.

O People's Choice entrega prêmios em mais de 40 categorias do cinema, música e televisão. Organizadores disseram na quarta-feira que os vencedores foram escolhidos por mais de 230 milhões de votos públicos feitos pela Internet, via mensagens de texto e redes sociais.

Uma lista completa dos vencedores pode ser vista no site www.peoplechoice.com.