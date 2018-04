Harper?s Island estreia no A&E Numa mistura de terror com suspense, Harper?s Island estreia quarta-feira, dia 13, no A&E. A trama acontece dentro de uma festa de casamento, em uma ilha de Seattle. Os 25 convidados, um a um, vão sendo mortos, o que provoca uma corrida pela sobrevivência e também para descobrir a identidade do assassino. Com Harry Hahlim.