Há quase cinco meses no País, Netflix busca perfil do brasileiro No Brasil, quem paga para assistir a filmes e séries de TV via web gosta de conteúdo americano, ação, filmes da Disney e stand up comedy. E, se na TV paga os canais agora dublam seu conteúdo de olho na nova classe C, na internet, o espectador ainda prefere as legendas. Essas são as conclusões a que chegaram os executivos do Netflix, site por assinatura que disponibiliza filmes e séries e que, dia 5 de fevereiro, completa cinco meses no Brasil.