Há 60 anos era inaugurada a TV Tupi, primeira emissora de TV do Brasil

A televisão brasileira completa hoje 60 anos de existência. A TV Tupi, inaugurada em caráter definitivo em 18 de setembro de 1950 em São Paulo, como PRF-3 TV Tupi-Difusora, Canal 3, foi a primeira emissora de televisão brasileira, graças ao empenho de um grupo de empresários, artistas e técnicos que acreditaram no sonho de fazer televisão no Brasil.

Planejada desde 1946, a Tupi integrava o império jornalístico Diários e Emissoras Associados, comandado por Assis Chateaubriand.

Veja também:

Anúncio de inauguração da TV Tupi

Susto

Foi uma noite histórica, cheia de nervosismo e improvisação. O show de variedades apresentado no programa inaugural foi produzido em um mês e ensaiado rigorosamente uma semana antes de ir ao ar. Estava tudo pronto quando uma das câmeras falhou. O diretor Cassiano Gabus Mendes decidiu que o programa tinha que ir ao ar "do jeito que desse".

Esqueceram-se as marcações de script e foi assim que começou a Tupi, com um show protagonizado por artistas como Hebe Camargo, Wilma Bentivegna, Walter Foster, Lia de Aguiar, Lima Duarte, Romeu Feres, Lolita Rodrigues, entre outros.

A noite de estreia da programação foi assistida apenas por alguns dos proprietários dos 200 aparelhos contrabandeados e distribuídos pelo próprio Chateaubriand e por curiosos que se aproximaram dos 22 receptores distribuídos em vitrines de 17 lojas no centro de São Paulo.

O alcance da transmissão era de cerca de cem quilômetros, abrangendo cidades como Campinas e Santos. Um ano e alguns meses depois, no final de 1951, estimava-se que existiam no Brasil cerca de sete mil aparelhos de televisão, a maioria em São Paulo e o restante no Rio.

Instalada em tempo recorde, a TV Tupi de São Paulo começou sua programação de maneira improvisada, com shows que repetiam modelos radiofônicos, teleteatros, telefilmes e seriados estrangeiros. Alguns programas como O céu é o limite, de perguntas e respostas, e Esta é a sua vida, homenagem por meio de depoimentos de amigos, tinham o formato inspirado na televisão americana.

Quatro meses depois da instalação em São Paulo, em janeiro de 1951, a empresa inaugurara a TV Tupi Rio.

A Tupi encerrou suas atividades em 1980, com a cassação de sua concessão, depois de uma turbulenta história de glórias e decadência, toda ela centralizada em Chateaubriand.

Saiba mais:

A TV Tupi de São Paulo foi a primeira emissora de TV do Brasil e da América do Sul.

O transmissor de televisão comprado pela RCA foi colocado no topo do prédio do Banco do Estado de São Paulo (Banespa).

As imagens foram geradas a partir de um estúdio na Rua 7 de abril, no centro.

"Está no ar a televisão do Brasil", disse uma voz de uma criança de cerca de cinco anos de idade que aparecia vestida de índio, igual ao logotipo do canal.