Gyselle, Juliana e Marcelo disputam o sexto paredão do BBB

Gyselle, Juliana e Marcelo vão disputar o sexto paredão do Big Brother Brasil 8 na próxima terça-feira, 4. A berlinda foi formada neste domingo com a escolha do líder, Rafinha, e a indicação da casa. Juliana, a anja da semana, deu a imunidade para Thatiana. Rafinha, que tinha a intenção de votar em Marcelo ou na brasiliense, optou por Juliana, justificando que ela ainda não havia disputado a preferência do público. O psiquiatra foi indicado por Marcos, que atendeu ao Big Fone na sexta-feira e teve que escolher imediatamente um participante para a berlinda. Ele optou pelo médico, que discutiu no dia anterior com Thatiana, a namorada de Marcos no programa. Gyselle recebeu quatro votos da casa e acabou de formar o último paredão triplo, como colocou Bial no início do programa. O reality show entra em seu último mês.