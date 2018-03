Gyselle e Thatiana disputam o paredão do BBB

Um dos últimos paredões do Big Brother Brasil 8 será disputado pela brasiliense Thatiana e a piauiense Gyselle. A professora de inglês recebeu o voto do líder da semana, o músico Rafinha. A cajuína foi escolhida pelos outros três participantes Thatiana, Natália e Marcos. Após o anúncio de quem disputaria com ela o paredão, Tathiana disse para Gyselle "eu já sabia que ia ser indicada". Sem titubear, a piauiense devolveu: "eu também". Rafinha explicou seu voto, alegando que apesar de ser a favor de sempre escolher pessoas que não disputaram um paredão ainda, ele não poderia votar em Marcos, o único que ainda não participou de um, por ser a pessoa mais próxima a ele na casa. Gyselle já havia antecipado seu voto ao atender o Big Fone na sexta-feira. A atriz Deborah Secco passou 22 horas dentro da casa com os confinados. Na festa deste sábado, os participantes conferiram o show de Paulo Ricardo. A disputa pelo R$ 1 milhão está em seus últimos dias. A grande final do reality show está marcada para o dia 25 de março.