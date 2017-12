Guigui foi amante de Barretão

O grande segredo de Guigui (Marília Gabriela) está prestes a ser revelado em Duas Caras. Em sua primeira visita à Portelinha, Lenir (Guida Viana) já desconfiou que conhecia a secretária de Juvenal Antena (Antônio Fagundes) de algum lugar. Estava certa. Com o passar do tempo, a fofoqueira vai investigar e acabará descobrindo que a personagem de Marília se trata de uma ex-amante de Barretão (Stênio Garcia). Barretão já era casado com Gioconda (Marília Pêra) quando se envolveu com Guigui no passado. Ela, na época, era uma mulher da alta sociedade. Aos poucos, Guigui ficou sabendo das malandragens do amado e ameaçou tornar tudo público, caso ele não se separasse da esposa. Ele se recusou e, assustado, mandou matar Guigui. É só lembrar que, na primeira fase da novela, a personagem apareceu fugindo de vários capangas e acabou salva depois de se esconder no porta-malas de um carro. Foi assim que conheceu Juvenal Antena (Antônio Fagundes), que também pouco sabe sobre o seu passado. Em gratidão, ela prometeu servir a Juvenal como sua assistente. Mas a coisa vai complicar quando Júlia (Débora Falabella) passar a morar na Portelinha, já grávida de Evilásio (Lázaro Ramos). É aí que a farsa de Guigui ficará insustentável. Ela entrará em desespero ao descobrir que Júlia é filha de Barretão. Atormentada, Guigui mudará seu comportamento por ter seu "quase" assassino vivendo tão próximo, o que chamará a atenção dos moradores da favela para o seu passado misterioso.