Gugu Liberato volta à TV e promete retomar quadros da época do SBT

Sem dar expediente na televisão, por pouco, um time de apresentadores deixou de mostrar a vida para os fãs em suas contas do Facebook e Instagram para recorrer ao LinkedIn - rede social em que os perfis são currículos e os usuários procuram emprego. Entretanto, a movimentação nas emissoras trouxe de volta à ativa figuras como Tom Cavalcante, que este ano estrela sitcom no Multishow, e Gugu Liberato, que na próxima quarta-feira volta ao ar com um programa que leva seu nome, às 22h30, na Record.

Quase um ano depois de ter rescindido o contrato com a emissora de Edir Macedo, Gugu retomou as relações com o canal, mas retornará à telinha em outro esquema. Ele se tornou sócio na produção (leia na entrevista ao lado) e trocou os domingos pelas noites de terça, quarta e quinta. A estreia no dia 25 é uma tentativa de bater de frente com o futebol.

Nos bastidores da Record, corre a notícia de que na primeira edição de GuguXuxa surgirá ao vivo para anunciar sua nova atração na emissora. A loira, porém, ainda não havia assinado com o contrato até a tarde de ontem. Há duas semanas, durante o evento para anunciar a programação de 2015, diretores da emissora confirmaram as negociações com a apresentadora e contaram já terem acionado profissionais de TV dos Estados Unidos para formatar um programa de entrevistas para ela, no estilo Ellen DeGeneres.

À exceção de participações esporádicas no canal Viva, Xuxa está sem comandar um programa desde janeiro do ano passado, quando o último TV Xuxa foi ao ar, com audiência em queda. A atração era exibida nas tardes de sábado e foi substituída por uma sessão de filmes.

Tom Cavalcante deixou a Record em 2011 e dedicou parte do tempo longe da TV a estudar inglês e cinema em Los Angeles, onde chegou a produzir um filme. Em junho, ele será protagonista de #Partiu Shopping, sitcom do Multishow, produzido pela Fremantle, em que ele interpreta o segurança de um shopping que descobre ser o herdeiro do dono do empreendimento. A atração tem os atores Danielle Winits e Eduardo Semerjian no elenco.

Quem está de volta à TV após um curto período sem ter programa é Rafael Cortez, que a partir de março estará na bancada do CQC. Durante os cerca de dois anos que passou na Record, ele comandou o reality Got Talent Brasil e a atração de namoros Me Leva Contigo. Entretanto, não conseguiu emplacar novos projetos na emissora e não teve o contrato renovado.