Guga Rocha está de volta ao 'Super Chef'

Pimenta e outros ingredientes nos olhos e – nas mãos – dos outros têm sido mais do que um refresco para o Guga Rocha. Ex-participante do reality de culinária Super Chef, quadro do Mais Você, ele agora só dá pitacos no trabalho do atual time de concorrentes, formado por atores e apresentadores da Globo em uma edição especial com celebridades. “Em vez de ser julgado, faço um tipo de consultoria”, explica ele, que tem o cargo de chef anjo, cuja função é auxiliar os cozinheiros amadores.

Há seis anos, quando entrou para a competição, o alagoano teve dias semelhantes aos participantes do Big Brother. “A gente ficou confinado por três meses em um hotel. Não tinha TV nem rádio. Só podia levar um livro, único que eu tinha era um da (escola de culinária) Cordon Bleu”, relembra ele, que decorou as receitas da publicação por não ter o que fazer nas horas de ócio. O perrengue lhe rendeu emprego no Fox Life, em que comanda o Homens Gourmet, cuja quarta temporada está no ar. “O Super Chef foi um divisor de águas na minha carreira como chef e apresentador. Graças a ele, descobri que tinha cara pau o suficiente para fazer televisão.”

O clima saudosista na volta da convivência com Ana Maria Braga estende-se aos velhos tempos ao lado do chef Dalton Rangel, com quem ele divide a apresentação do Homens Gourmet. O colega de trabalho era um dos rivais na época do reality e hoje é o anjo da equipe concorrente no quadro. “Somos amigos, mas também somos competitivos. Ele quer ganhar tanto quanto eu.”

Guga afirma que o grupo de participantes, que inclui o apresentador André Marques e o ator Thiago Mendonça, peca por ousar demais. “Eles não são profissionais, porém, cozinha bem. Querem fazer o que os chefs de cozinha conhecidos fazem. Tento trazê-los de volta à Terra. Se deixar, eles viram um Ferran Adrià”, exagera, citando o chef catalão conhecido pela cozinha molecular, em que muda o estado físico dos ingredientes. “Complicar a receita é a melhor forma de esconder a falta de talento”, avalia.

Aos 38 anos, Guga Rocha fez estudos de gastronomia em 25 países. Apesar de ter aprendido métodos sofisticados, prefere os simples. “Às vezes, alguma técnica caseira te ensina mais”, acredita. O alagoano conta ter ficado impressionado com a equipe que trabalha nos bastidores do Mais Você. “Eles sabem mais do que alguns chefs com duas estrelas no Guia Michelin”, derrete-se.

Para ele, quanto mais próximo do cotidiano mais complicado fica o prato. “Comida de chef é fácil. Cozinhar com ingredientes que as pessoas têm em casa é o difícil”, prega Guga, que alterna receitas de requintadas e singelas no Homens Gourmet, em que joga conversa fora e bebe até cachaça com Dalton. Carlos Bertolazzi e João Alcântara enquanto pilota o fogão. “Eles me pagam para fazer o que eu faria na mesa de bar”, diverte-se.