‘Guardiões da Galáxia’ vai virar desenho no canal Disney XD

Os “Guardiões” da Marvel, um bando de alienígenas fora da lei liderados pelo ladrão e explorador "Starlord" Peter Quill, irão estrear no ano que vem no canal Disney XD, e os fãs irão acompanhar os heróis intergaláticos em suas batalhas contra as forças do mal para manter o cosmo seguro.

O filme “Guardiões da Galáxia” estreou em agosto com resenhas entusiasmadas e arrecadou 94 milhões de dólares nas bilheterias norte-americanas, a maior estreia do mês na história do cinema e o maior lançamento de 2014.

Até agora a aventura rendeu 655 milhões de dólares em todo o mundo, de acordo com o site especializado Boxoffice.com.

Ao contrário de outras produções de super-heróis da Marvel feitas pela Disney ultimamente, como “Homem de Ferro”, “Capitão América” e “Vingadores”, os “Guardiões” eram uma história em quadrinhos pouco conhecida e uma aposta arriscada para protagonizar um filme.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Seu sucesso já levou o estúdio a aprovar uma sequência, prevista para 2017. Chris Pratt voltará ao papel de Peter Quill, Bradley Cooper ao de Rocket Raccoon, Zoe Saldana voltará como Gamora, Vin Diesel como Groot e Dave Bautista como Drax, o Destruidor.

(Por Piya Sinha-Roy)