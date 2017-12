Greve de roteiristas nos EUA preocupa anunciantes na TV Os anunciantes de televisão estão revendo seus contratos comerciais com as emissoras em função da onda de reprises que deve atingir os telespectadores devido à greve dos roteiristas, ameaçando prejudicar os índices de audiência. A greve iniciada pelos membros do Sindicato dos Roteiristas da América, que querem uma participação maior na receita de seu trabalho em DVD e na Internet, vai causar impacto na programação noturna, na medida em que talk-shows populares como "The Tonight Show With Jay Leno" e "Late Show With David Letterman" começarem a exibir reprises. As reprises não são atraentes para os anunciantes, porque geralmente atraem audiência menor que os episódios novos. "O problema com a TV é que negociamos com base na audiência", disse Dennis McGuire, executivo da empresa de serviços de mídia Carat. "Com esta greve, os anunciantes vão reavaliar a audiência que tinham previsto para determinados programas." Muitos estúdios de TV já tinham produzido episódios adiantados de seus seriados para poder manter uma programação nova no ar até janeiro ou fevereiro, mas os anunciantes, que costumam planejar com até seis meses de antecedência, podem já estar procurando maneiras alternativas de chegar aos consumidores. A produção antecipada de episódios e outras táticas, como colocar no ar mais programação de reality shows -- que não requer roteiros --, vai proteger vários grupos de mídia dos efeitos de curto prazo da greve dos roteiristas. O efeito sobre o cinema será menos evidente, porque os estúdios já contam com uma boa quantidade de roteiros prontos para durar até o final de 2008. "O impacto da greve deve ser mínimo no curto prazo, já que a programação das emissoras da CBS, Walt Disney e News Corp. inclui muitos esportes", disse Jonathan Jacoby, analista da Bank of America Securities. Os executivos da CBS dizem estar prontos para enfrentar a greve. O executivo-chefe da rede, Leslie Moonves, disse na semana passada: "Estamos plenamente preparados para oferecer programação alternativa, e não prevemos nenhum impacto material sobre a empresa pelo resto da temporada televisiva."