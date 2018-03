Gregório Duvivier terá versão brasileira do ‘Last Week Tonight with John Oliver’

RIO - O Brasil já tem um John Oliver para chamar de seu. E, no caso, ele atende pelo nome de Gregório Duvivier. O ator, roteirista e humorista está escalado para o projeto ainda sem nome que estreia em maio.

Duvivier estreia o primeiro talk show brasileiro do canal, um programa semanal, sempre às sextas-feiras, com 30 minutos de duração. Serão 20 episódios no total e o primeiro, ainda sem data certa, vai ao ar em maio.

“Será uma série que falará sobre o assunto mais comentado da semana com bastante humor”, explicou Roberto Rios, vice-presidente corporativo de produção original da HBO. “‘É um programa que terá o uso completo e pleno da liberdade de expressão. Um espaço para se falar com seriedade e com humor. A relação entre política e humor estava faltando na TV. Eles sabiam que nós (HBO) seríamos os únicos parceiros.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“É um projeto com o Gregório na tradição dos apresentadores desse formato”, explicou Maria Angela, vice-presidente de produção original. “Mas é algo bem pessoal, como acontece nos outros países.

A emissora HBO usou seu espaço durante a extensa programação da RioContentMarket para anunciar as futuras produções do canal no início da tarde desta quinta-feira, 9. Além da versão brasileira do Late Week, foram anunciadas nove produções de não-ficção.

No campo da música, serão produzidas séries sobre ícones como Milton Nascimento e Gal Costa. Em Milton - Pelo Mundo (Lugar e Poesia), a câmera segue o artistas por quatro episódios em uma narrativa em primeira pessoa. Já O Nome Dela é Gal, também em quatro episódios, revistará os 50 anos de carreira da intérprete.

Ainda em documentários, a HBO promete lançar A Grande Luta II, segunda temporada da série sobre lutas icônicas de diferentes artes marciais, Outros Tempos - Velhos, um retrato sobre a chega da velhice, Trabalho Escravo, uma produção que examina a prática no País, e Transamazônica - Uma Estrada Para o Passado, que revisita a rodovia ao lado de Jorge Bordansky, diretor do filme Iracema - Uma Transa Amazônica.

No campo da ficção, o destaque é para Santos=Dumont, uma minissérie histórica baseada na vida e na época do aviador que “não irá apresentar somente os clichês”, prometeu Rios. A série ainda está engatinhando e não tem previsão de chegada ao País. Já A Vida Secreta dos Casais, projeto criado e estrelado por Bruna Lombardi, chega às telinhas em 2017.

*O repórter viajou a convite da emissora