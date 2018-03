A volta de uma ex-namorada, Silvinha, vivida por Emanuelle Araújo, fará o casamento de Gregg (Rodrigo Hilbert) e Alma (Giovanna Antonelli) naufragar de vez. Ao flagrá-lo conversando com a ex, Alma desistirá do bonitão, que vai se empenhar em recuperar a confiança da amada novamente. Gregg, então, dará um grande fora em Silvinha. Já para recuperar Alma, ele contará com a ajuda dos amigos, e das irmãs dela.