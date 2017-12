Grazi Massafera e 'Verdades Secretas' são indicadas ao International Emmy; Brasil lidera a lista

NOVA YORK - O Brasil lidera a lista de indicados ao International Emmy Awards 2016, divulgada nesta segunda-feira, 26. Dos 40 indicados, sete são brasileiros (seis deles da Globo). São 10 categorias e 15 países contemplados, como Argentina, Alemanha, Canadá e África do Sul.

Na categoria melhor novela, disputam A Regra do Jogo e Verdades Secretas. Alexandre Nero concorre ao prêmio de melhor ator, e Grazi Massafera pelo de melhor atriz.

O programa Zorra está no páreo para o prêmio de melhor comédia. Adotada (MTV) concorre na categoria melhor entretenimento não roteirizado, e Os Experientes, também da Globo, na categoria melhor minissérie.

Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia no dia 21 de novembro, no Hotel Hilton de Nova York.

Além dos International Emmy, a Academia Internacional também vai conceder dois prêmios especiais: um para Shonda Rhimes, criadora das séries Grey's Anatomy e How to Get Away With Murder; e outro para Maria Rorbye Ron, CEO da emissora dinamarquesa DBC.

A lista completa de indicados pode ser vista no site da instituição, aqui.