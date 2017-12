Grávida, Júlia vai morar na favela

Júlia (Débora Falabella) terá de pedir abrigo a Evilásio (Lázaro Ramos) na Portelinha. Grávida, a jovem será expulsa de casa. Antes, porém, o casal de Duas Caras vai enfrentar uma crise. Evilásio briga com Júlia por achar que a moça o usou para que Duda (Guilherme Gorski) conseguisse filmar escondido a Portelinha. Nem mesmo o fato de Juvenal (Antonio Fagundes) autorizar o uso das imagens fará com que o rapaz a perdoe. Revoltada, Júlia deixa o morro e avisa que agora é ela quem não quer mais nada com ele. Mas a raiva passa e os dois têm a primeira noite de amor juntos, em uma reconciliação. Apaixonados, os encontros do casal se tornam mais freqüentes, até que Júlia descobre estar grávida. A notícia, a princípio, assusta a dupla, que aos poucos se sente mais fortalecida para enfrentar o "furacão" que está por vir.