Gravações de 'House of Cards' são suspensas após Kevin Spacey ser suspeito de assédio sexual

A Netflix suspendeu por tempo indeterminado as gravações da sexta temporada de House of Cards após o protagonista da série, o ator Kevin Spacey, ser acusado de assédio sexual. De acordo com informações do site Deadline, a equipe e o elenco foram informados da decisão na manhã desta terça-feira, 31.

Production on the final season of House of Cards is suspended until further notice. — Netflix US (@netflix) 31 de outubro de 2017

"A MRC (Media Rights Capital, produtora da série) e Netflix decidiram suspender a produção da sexta temporada de House of Cards sem previsão de retorno, para nos dar tempo de rever a situação atual e de lidar com qualquer preocupação do elenco e da equipe", afirmaram as empresas em nota oficial ao Deadline.

No último domingo, 29, o ator Anthony Rapp deu uma entrevista ao Buzzfeed afirmando que Kevin Spacey o teria assediado durante uma festa quando ele tinha 14 anos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Posteriormente, Kevin publicou uma resposta em que dizia não se lembrar do caso pois, provavelmente, estava bêbado e pede desculpas. No entanto, ele também usou o momento para declarar sua homossexualidade e foi duramente criticado por alguns que consideraram que ele estaria relacionando sua orientação sexual com assédio e violência.

Kevin, além de principal estrela, era produtor executivo de House of Cards. A série de drama já foi indicada a 53 prêmios Emmy desde que foi lançada, em 2013, e foi fundamental para consolidar a estratégia da Netflix de produzir séries originais.

Segundo o site TV Line, a decisão de colocar um ponto final na série foi tomada "meses atrás" e não tem relação com o escândalo envolvendo Spacey, acusado pelo ator Anthony Rapp de assédio sexual.