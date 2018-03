Governador deposto nos EUA será astro de reality show na TV

Rod Blagojevich, recentemente afastado do cargo de governador de Illinois devido a um escândalo de corrupção, fechou acordo com a rede NBC para participar em meados deste ano do reality show chamado "I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here" ("Sou uma celebridade... Me tirem daqui"), confirmou a emissora na terça-feira.

"Rod Blagojevich será um participante do programa, dependendo ainda de aprovação judicial", disse a NBC.

No programa, dez celebridades de várias origens competem em desafios para angariar verbas para entidades beneficentes de sua escolha. Uma versão britânica já fez muito sucesso, e a estratégia da NBC de transmiti-lo quatro vezes por semana às 20h, durante quase todo o mês de junho, pode alavancar sua audiência durante o verão boreal.

Segundo o jornal Chicago Tribune, um advogado de Blagojevich informou na terça-feira a um juiz federal que apresentará uma petição para relaxar as restrições de viagens contra seu cliente, o que lhe permitirá participar das gravações na Costa Rica.

Blagojevich foi alvo de um impeachment aprovado pelo Senado de Illinois, e no dia 1o de abril foi indiciado pela Justiça federal em 11 acusações de fraude eletrônica, três de extorsão, uma de chantagem e uma de mentir a investigadores federais.

Uma das principais acusações contra o político democrata é de que ele teria tentado vender a vaga no Senado federal que pertencera ao presidente Barack Obama. Obama renunciou ao Senado em novembro, depois de ser eleito presidente, e caberia ao governador do seu Estado indicar um substituto.