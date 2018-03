Gonçalo dá de cara com Donatela

Halley (Cauã Reymond) descobrirá em breve toda a verdade sobre as maldades de Flora (Patrícia Pillar) e sobre a identidade de sua mãe biológica, Donatela (Cláudia Raia). Indignado, o rapaz conta tudo para Gonçalo (Mauro Mendonça), que já anda desconfiado da vilã. É aí que o empresário resolve ir até a clínica onde está seu Pedro (Genézio de Barros), para ouvir a versão dele sobre Flora. Veja também: Suzana resolve terminar com Eros Lívia e João se reaproximam Gonçalo, então, decide tirar Pedro da clínica e levá-lo de volta para o seu apartamento. É lá que ele dá de cara com Donatela (Cláudia Raia). O encontro, que reserva muita emoção e pedidos de perdão, será crucial para a vingança de Donatela, uma vez que ela ganhará Gonçalo como forte aliado. Os dois então passam a se encontrar no apartamento de Pedro, ao lado de Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia), para planejar a derrocada de Flora.