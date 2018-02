Godard descoberto pelas distribuidoras Jean-Luc Godard é o principal nome da nouvelle vague, movimento surgido na França há quase 50 anos que revelou para o mundo cineastas como Truffaut , Chabrol e Rohmer. Caracterizado pela transgressão das leis do cinema narrativo clássico, a nouvelle vague ajudou a consolidar o cinema de autor. Godard tem sido generosamente lembrado pelas distribuidoras de DVD no Brasil. Recentemente saiu pela Europa Filmes o lírico Para Sempre Mozart, sobre um diretor que ajuda o primo a encenar uma peça de Musset em Sarajevo. A Magnus Opus lançou Sympathy for the Devil, documentário sobre os Rolling Stones e, no dia 19, a Universal lança O Desprezo, obra-prima com Brigitte Bardot no papel da esposa que despreza o marido roteirista. Ainda no mercado estão disponíveis títulos fundamentais como Alphaville, Acossado e o polêmico Je Vous Salue, Marie.