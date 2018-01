GNT planeja séries de ficção sobre pai solteiro e culinária para 2016 Assinada por José Roberto Torero, com produção da O2 Filmes, As Amigas do Meu Bebê é uma das séries da boa safra de produções planejadas pelo canal GNT para 2016. O protagonista é um perdedor, típico looser, incapaz de fazer qualquer coisa bem-sucedida na vida e, por isso, de quem as mulheres passam longe. Acontece, então, de ele engravidar uma profissional da noite, moça sem jeito para fraldas, e ela abandona a criança aos cuidados dele. Pai dedicado, sempre pronto a empurrar carrinho de bebê, ele passa a ser o mais assediado dos homens. Aos olhos femininos, vira um fofo. Outra série prevista para 2016 é Tempero Secreto, também de ficção, inspirada por um dos principais segmentos do canal – a culinária. Da Primo Filmes, a história traz à cena uma executiva que perde o emprego, abre um restaurante e vira hit, apelando para um tempero industrializado. Por falar em gastronomia, o GNT mantém seu exército de forno e fogão no ar em 2016 e abre mais uma vaga para o segmento, para a designer e confeiteira Dulce Delight. Sucesso na web, ela produz em Nova York a série Rainha da Cocada, que estreia em novembro e já tem mais 30 episódios encomendados para o ano que vem. O canal também já pensa em uma 2.ª temporada de Odeio Segundas, série de Fernanda Young e Alexandre Machado, que estreia na próxima semana, e em uma nova safra para Romance Policial - Espinosa, que estreou nesta quinta – a depender da agenda de Domingos Montagner. Lili, a Ex, com Maria Casadevall e Felipe Rocha, ganha mais uma temporada, prevista para março.