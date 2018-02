Glória Maria deixa Fantástico após 10 anos de programa

A apresentadora Glória Maria deixará o Fantástico, da rede Globo, após dez anos à frente do programa dominical. Segundo a assessoria da emissora, ela encaminhou pedido à direção da Central Globo de Jornalismo para deixar o comando. Apesar da saída do programa, Glória manterá vínculo com a emissora e se dedicará, nos próximos dois anos, a "atividades que vinham sendo adiadas por falta de tempo". Entra elas, estão projetos como um livro e aulas de canto. Já neste domingo, 29, Glória será substituída pela apresentadora Renata Ceribelli e, a partir do dia 6 de janeiro, Patricia Poeta assume como titular, ao lado de Zeca Camargo.