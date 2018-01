Gloob ultrapassa Disney no ranking da faixa nobre infantil Caçula dos canais Globosat, o Gloob superou o Disney Channel no ranking de audiência da faixa nobre infantil (das 11h às 14h e das 17h às 21h) pela primeira vez, desde sua criação, há quase quatro anos. É um feito a ser comemorado, visto que a competição é forte. São do segmento infantil os grandes campeões de toda a TV paga – Discovery Kids e Cartoon Network. Na faixa nobre não infantil (das 19h à 1h), o Gloob ainda aparece atrás do Disney, mas já passou a figurar no Top 20. O crescimento nas faixas nobres infantis no primeiro quadrimestre do ano, em relação a 2015, foi de 134% entre as crianças e 135% entre o total de assinantes. A animação Ladybug, que estreou em março, teve peso nesse êxito.