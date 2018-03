GloboNews se junta à 'Piauí' em Festival de jornalismo A GloboNews se une à revista Piauí, cujo site é hospedado pelo portal do Estadão, na 2ª edição do Festival Piauí de Jornalismo. Agora chamado como Festival Piauí GloboNews, o evento será nos dias 10 e 11 de outubro, no auditório do Colégio Dante Alighieri, em São Paulo, e terá entre os mediadores a apresentadora Renata Lo Prete e o supervisor e comentarista de assuntos internacionais do canal Marcelo Lins. Debates e reflexões sobre grandes reportagens, do ebola ao WikiLeaks, contarão com um time de grifes do ramo, como Seymour Hersh (The New Yorker), Jorge Lanata (Grupo Clarín), Sheri Fink (The New York Times), Nick Davies (The Guardian) e Anabel Hernández (Revista Proceso).