Globo vê dias melhores com fim da saga de Moisés, mas Record celebra

Mais Moisés: a Record vem fazendo mistério em torno da data para o último capítulo. Até ontem, a previsão para tanto era segunda-feira, sem confirmação da emissora.

Autora da saga de Moisés, com base na Bíblia, Vivian Oliveira combinou com a emissora de escrever 50 capítulos para a 2ª temporada do título, antecedendo a estreia de A Terra Prometida, em março. Mas a Record, que já espichou as pragas e o enredo visto até aqui, tem martelado o número de 60 episódios.

Selfie na aula. Caracterizado como Zé Bonitinho, lendário personagem de Jorge Loredo, Mateus Solano faz selfie na sala do novo professor Raimundo, com Bruno Mazzeo, Lúcio Mauro Filho, Fabiana Karla e Betty Goffman. Os novos episódios estreiam segunda, no Viva, às 23h15.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Abertas as inscrições para a 3ª temporada do Masterchef Brasil – o de gente grande, bem entendido. A Band anunciou a largada ontem, durante o Masterchef Jr., antes que o fim de ano chegue e a comida esfrie.

O 3º ‘Masterchef Brasil’ só entrará no ar depois que o carnaval passar, a partir de março, para que o reality não ofusque a atenção do mercado publicitário em cima do Band Folia, de Salvador.

O BBC Music Awards, dia 10, ganha transmissão aqui pelo Canal BIS, a partir das 18h30.

Executivos da Globo vão a Cancún e não é de férias: a emissora participa do MIPCancun 2015, de hoje a sexta, no México, tendo os filmes da Globo Filmes na linha de frente. São títulos como Os Homens São de Marte...e é para lá que eu Vou, Confia em Mim e O Tempo e o Vento, todos já licenciados para o grupo EPG, da Coreia do Sul.

O longa de Mônica Martelli, em especial, é alvo de grande aposta da Globo Filmes para sua venda na América Latina.

Entre as cenas televisivas, os destaques da Globo em Cancún ficará para a minissérie Amores Roubados e para a novela O Rebu.

A performance de audiência do Vai que Cola, que já era boa, está melhor que nunca. O Multishow atesta que a temporada atual bateu todos os recordes do humorístico, de exibição diária.

300 edições completa o ‘Manos e Minas’, da TV Cultura, nesta sexta, em edição especial que celebrará, claro, o Dia da Consciência Negra, com a presença de 15 artistas: no ar à meia-noite.

“Acabei de ver o trailler de Chatô. Pode ser uma lufada de ar fresco neste marasmo de comediotas -filmerecos do nosso cinema atual”

Aguinaldo Silva NO TWITTER