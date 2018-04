Globo vai buscar em Oxford fotógrafo para abertura de 'Ligações perigosas'

https://www.youtube.com/watch?v=PQB5z0ukHiQ

Na balança. Até Que a Sorte nos Separe 3 chega oficialmente aos cinemas no dia 31, com um Tino mais magro, mais pobre, mas não menos deslumbrado. Nascido e criado no subúrbio, como seu personagem, Leandro Hassum diz que se identifica com essa faceta new rich.

A saída de Marília Gabriela do GNT foi surpresa também para a direção do canal que, só na terça-feira, anteontem, tomou conhecimento de que a loira não renovaria contrato com o canal, onde está há 17 anos.

Gabi gravou ontem as duas últimas conversas para o Marília Gabriela Entrevista, com Djavan e a cantora Ludmila. A jornalista, que dando vazão à faceta de atriz, justificou que pretende dar andamento a outros projetos.

O GNT ainda não definiu o que ocupará a vaga do Marília Gabriela Entrevista nem teve chance de amadurecer a possibilidade de abrir espaço a um outro programa nacional de entrevistas. Todas as alternativas serão estudadas.

Com o conforto de quem ocupou a vice-liderança de audiência durante todo o mês de novembro, por 10 X 7 pontos contra o SBT, na média de São Paulo, Rodrigo Faro foi até Nova York para gravar material destinado ao especial de Natal da Hora do Faro.

O apresentador da Record passeou pela cidade com o cantor Leonardo e o filho, Zé Felipe, que fazem turnê por lá.

Rafinha Bastos gravou ontem entrevista a Ana Maria Braga – ou melhor, a Tom Cavalcante, caracterizado como Ana Maria Braga, para o novo programa de Tom no Multishow.

E admitiu já ter feito “coisas terríveis” na carreira. “Você foi stripper?”, perguntou a entrevistadora. “Não, eu fiz três pegadinhas para o João Kléber”, disse, consternado. “Depois saí de lá”, concluiu. “Você foi inteligente”, rebateu Tom/Ana Maria.

Hábil em saber rir de si, Tom/Ana Maria fez pouco caso do programa de Rafinha na RedeTV!, que “fracassou”. “Até parece aquele Partiu Shopping, feito no Multishow”, emendou, em referência ao seu próprio programa no canal. “O meu era melhor”, rebateu o entrevistado. O programa de Tom está previsto para março de 2016.

28% foi o crescimento da Record em audiência, entre novembro de 2014 e novembro de 2015, na faixa das 18h à 0h, na Grande São Paulo, impulsionado pelo desfecho de ‘Os Dez Mandamentos’

“Já fui ameaçado por empresário poderoso”

Dunga A MAURO NAVES E ERIC FARIA, SOBRE A PRESSÃO PARA CONVOCAR JOGADORES: VAI AO AR DOMINGO, NO ‘ESPORTE ESPETACULAR’