Globo transforma balanço social do ano em evento

Experimenta. Eliana vai a caráter a um restaurante japonês indicado pelo chef Carlos Bertolazzi para encarar iguarias diferentes. É o Cardápio Surpresa, quadro que estreia domingo, em seu programa, pelo SBT. Apesar da expressão da loira, o menu não é de causar nojinho.

Um empate une ‘A Regra do Jogo a Babilônia nos 68 capítulos iniciais de ambas as novelas, em São Paulo (cada ponto é igual a 67 mil lares). Ambas marcam exatamente 25,5 pontos de audiência no período.

‘A Regra do Jogo’ acaba enfrentando Os Dez Mandamentos por mais tempo, visto que a Record, ao perceber que tinha condições de avançar sobre a novela da Globo, foi espichando a duração dos capítulos para além do tempo que antes concorria com Babilônia.

A Record, que tinha 9,4 pontos diante dos 68 capítulos iniciais de Babilônia, subiu para 13,5 pontos durante o mesmo período diante de A Regra do Jogo.

O total de televisores ligados cresceu entre um período e outro, de 65% para 68% no horário.

Antecipado e encurtado em razão do futebol, o capítulo de terça de A Regra do Jogo amargou 22,6 pontos em São Paulo.

Adriana Carranca, colunista do Estado, participa hoje do Roda Viva Internacional, às 22h, na Cultura, e do Observatório da Imprensa, pela TV Brasil, às 23h. Fala sobre os conflitos religiosos no mundo, no contexto dos atentados em Paris.

O ‘Observatório’, aliás, estende a pauta para as comparações entre a atenção de público e mídia a Paris e ao desastre ambiental em Minas, duelo que gerou conflitos nas redes sociais nos últimos dias.

A entrega do Emmy Internacional, na próxima segunda, motiva a ida do diretor Rogério Gomes e da atriz Leandra Leal a Nova York, por Império, finalista na categoria de melhor telenovela.

Jorge Furtado, a diretora Ana Luíza Azevedo e a produtora executiva Nora Goulart também estarão em Nova York pelo Emmy, representando Doce de Mãe, indicada a Melhor Comédia.

Fernanda Montenegro, que já tem um troféu pela Dona Picucha, é de novo finalista como melhor atriz.

1ª exibição, em caráter exclusivo, a MTV promete fazer de ‘Watch Me (Whip/Nae Nae)’, do jovem rapper norte-americano Silentó, em parceria com o nosso MC Gui: 2ª feira, a partir de 17h30.

"Eu estava fazendo ao mesmo tempo o ‘Mundo da Lua’ e ‘O Dono do Mundo’. Os pais me odiavam e as crianças me amavam”. Antonio Fagundes AO ‘PERSONA’: TERÇA, ÀS 23H30, NA TV CULTURA