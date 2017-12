Globo tenta driblar falhas em aplicativo

Não foram poucas as queixas de quem não conseguiu votar nas bandas que se apresentaram na estreia do novo reality show da Globo, SuperStar, na noite de domingo. O sistema só permite votos por meio de aplicativo baixado em celular. Repórter do Estado, Gabriel Perlini também não teve êxito em seu Android. Procurada pela coluna, a Globo acredita que as candidatas não foram prejudicadas e informou: "verificamos algumas instabilidades pontuais no aplicativo em função do grande fluxo de votos, que não trouxeram prejuízo para o resultado das bandas no programa, e estamos trabalhando para evitá-las no próximo domingo".

Ufa! Não foi por moralismo que uma tarja preta cobriu as nádegas de Vadinho (José Wilker) na clássica cena final do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, vista no Jornal Nacional de sábado. A Globo argumenta que a imagem já estava com tarja quando foi encontrada no Cedoc, o arquivo da casa. Faltou prazo para arrumar, ainda no sábado, a sequência original, sem tarja, como o Fantástico mostrou no dia seguinte.

É Copa. A Globo anuncia para 7 de maio, dia da convocação dos 23 jogadores da seleção que defenderão o Brasil na Copa, uma programação especial, com cena ao vivo pilotada por Galvão Bueno, com participação de Walter Casagrande e Júnior, além dos repórteres Tino Marcos, Mauro Naves e Eric Faria.

É carnaval. A Semana Santa está quase aí, mas, para alguns, a Sapucaí ainda se faz presente. Um DVD com edição e locução profissional, padrão Boni de qualidade, chegou às mãos desta colunista, contendo todo o desfile da Beija-Flor deste ano. A capa anuncia: "No ar, a mensagem de um beija-flor garfado" (veja abaixo).

É carnaval 2. A edição, obra do próprio Boni, atesta que a Beija-Flor realizou em 2014 um "desfile histórico". Diz que o 7º lugar atribuído à escola "deixa a certeza do garfo premeditado." "Não acusamos ninguém, cumprimentamos a Beija-flor, legítima campeã do carnaval 2014."

É carnaval 3. Boni, homenageado da Beija-Flor, chegou a comentar, em entrevistas, que jurados brizolistas teriam ficado contrariados com o tributo ao criador do padrão Globo e prejudicado a escola.

O mito. Após longo jejum de Luís Carlos Miele, a TV aberta volta a prestigiá-lo, primeiro na série A Teia, e agora, em G3R4ÇÃO BR4SIL, próxima novela das 7 da Globo, dirigida por Denise Saraceni. Na história, ele é o magnata da TV Jack Parker, pai de Cláudia Abreu.