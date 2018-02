Globo retrata o início da TV no Brasil em nova série, sem personagens reais

Em dias de tantos confetes e elogios a Chatô, o filme de Guilherme Fontes, é bom avisar que seu inspirador real, Assis Chateaubriand, não inspira o protagonista de O País do Futuro, minissérie da Globo disposta a resgatar o início da televisão no Brasil. Murilo Benício interpreta um fictício dono da primeira estação de TV no País, mas não representa nem Chatô nem a Tupi. Seu nome é Saulo. Tampouco a cidade em que a série se passa é São Paulo, palco real dessa história. Tudo acontece num Rio de Janeiro entre o fim dos anos 1940 e início da década seguinte, onde circulam artistas, empresários e criadores que mesclam referências aos ícones de verdade, sem nenhum nome de verdade da época.

Há uma única menção a um personagem real, General Rondon, que dá uma entrevista à emissora da ficção. E só. Com texto de Guel Arraes, Jorge Furtado e João Falcão, sob direção de José Luiz Villamarim, O País do Futuro retrata, na verdade, a história de amor entre os personagens de Murilo e Débora Falabella, sua mulher na vida real, que vive uma atriz de radionovela. A chegada da TV ao Brasil é pano de fundo.

A equipe montou uma rádio com equipamentos antigos em um casarão no centro de Vassouras (RJ). Um morador, ao ver a movimentação, comentou com a equipe: “Poxa, estou há anos tentando abrir uma emissora de rádio aqui. Como vocês conseguiram a concessão?”. Só depois entendeu que se tratava de um set de gravação. No local, funciona uma pousada. Duas outras casas foram utilizadas nas cenas em Vassouras. Estreia no primeiro semestre de 2016.

Perrengue Fashion. Não, não é catálogo de moda. Louise D’Tuani, Gabriela Pugliesi, Maria Joana, Nando Rodrigues, Rafael Zulu e Guilherme Leicam se enfrentam em mais uma rodada do Desafiados do Caldeirão, no ar amanhã. As provas agora serão disputadas em pares.