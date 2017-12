Globo reproduz cais do século 18 para contar história da filha de Tiradentes

A Globo fez uma maquiagem detalhista no Forte de São João, na zona sul do Rio, para abrigar ali uma série de gravações de Liberdade, Liberdade, próxima novela das 11. Em um prazo de três dias, o local foi transformado no cais do porto do século 18, cenário onde Tiradentes (Thiago Lacerda) recebe o livro da independência norte-americana e onde Raposo (Dalton Vigh) parte para Portugal com Joaquina (Mel Maia, que voltará de lá, anos depois, como Andreia Horta), a filha de Tiradentes, foco do enredo. A operação consumiu três caminhões de toda espécie de itens, e outro, só com peças garimpadas em Minas Gerais. Gravuras da época inspiraram a confecção de fardos de tecido amarrado com corda, cordas de navio e falsas velas de barco, além de tendas feitas de pau do mato e folha de bananeira. A entrada do local, cerca de 40 metros, foi toda coberta de areia. Para as cenas da taberna, também gravadas no Forte, três balcões vieram do Projac e outros dois, de Minas.

Dois dias de gravação envolveram mais de 200 figurantes, com Lacerda, Dalton Vigh, Andreia, Lilia Cabral, Caio Blat e Sheron Menezes, sob a direção de Vinicius Coimbra. A equipe de figurino levou 350 peças para o set e a de maquiagem, três cases e duas malas grandes carregadas de próteses de cicatrizes e machucados, mais material para produzir efeito de suor. Foram usadas cerca de dez latas de xampu a seco para dar o aspecto da época aos cabelos e dez bastões corretivos para “sujar” figurantes e atores.

De Mário Teixeira, com argumento de Márcia Prates, Liberdade, Liberdade tem estreia prevista para abril.

Corte e costura. Em pausa na TV, Adriana Esteves faz par com Babu Santana em Mundo Cão, novo filme de Marcos Jorge (Estômago), rodado em São Paulo, que estreia em 17 de março. No longa, ela é Dilza, mãe de dois filhos, e compõe o orçamento do lar como costureira.

As TVs abertas pressionam o governo pelo adiamento do apagão analógico. Em Rio Verde (GO), primeiro município a puxar a fila digital, o desligamento do sinal analógico de TV está agendado para segunda, dia 15, mas apenas 82% dos domicílios que só têm TV aberta estão conectados ao digital. A meta é chegar a 93%. Acabou o carnaval e a Record demitiu cerca de 65 pessoas. Os motoristas passam a acumular a função de auxiliar nas equipes externas e mais produções serão terceirizadas. Quer ouvir Silvio Santos cantando Worth It,da banda Fifth Harmony? A canção está no repertório do Silvio’s Greatest Song, obra de Marcelo Adnet, no Tá No Ar da próxima terça.