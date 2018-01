Globo quer reforçar ao mundo que sua produção vai além das novelas A Globo vai à MIPCom, principal feira de audiovisual mundial, em Cannes, no início de outubro, tendo como principal vitrine a concepção de que sua fábrica de teledramaturgia vai bem além da telenovela – produto que mais carrega sua fama mundo afora. O recado a distribuidores e exibidores internacionais será basicamente este: a gente não faz só novela, também faz séries e um pouco mais. No momento em que séries de TV aparecem como grande atrativo para todos os países, exibir tal diversidade tem lá sua conveniência. Embora tenha apenas uma temporada – o que não conspira a favor de sua venda –, Dupla Identidade, de Glória Perez, é uma das grandes apostas da casa. O enredo protagonizado por Bruno Gagliasso recebeu o batismo de Ojos sin Culpa, para o mercado espanhol, e Merciless, para o inglês. O Rebu, na adaptação de George Moura, em 36 capítulos, será exportado como minissérie, condensado em 20 episódios. A Globo leva ainda Doce de Mãe, protagonizada por Fernanda Montenegro, que ganhou um Emmy por sua performance como Dona Picucha. Firmar-se como produtora de séries não implica abandonar o filé mignon de suas vendas. Assim, as novelas mantêm seu espaço no catálogo internacional. Nesse contexto, destaque-se o fato de A Regra do Jogo, que acaba de entrar no ar aqui, já ser oferecida ao mercado para pré-vendas, em Cannes, dentro de um mês. O título cruzará fronteiras com o mesmo mote anunciado aqui: “De João Emanuel Carneiro, o autor de Avenida Brasil”. Carminha & cia., afinal, compõem o enredo mais exportado da Globo: para 134 países.