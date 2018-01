Globo promove show de Natal em outubro

A ceia de Natal terá sua realização bastante antecipada no calendário de gravações da Globo. Está agendada para a próxima semana, nos estúdios do Projac, a realização de um show natalino que há de ocupar a tela durante a noite do dia 24 de dezembro. Com apresentação de Thiago Abravanel, que também cantará, o espetáculo reunirá Sandy, Luan Santana, Zeca Baleiro, Gusttavo Lima, Seu Jorge, Claudia Leitte, Paula Fernandes, Vitor e Léo, entre outros nomes, para cantar apenas canções natalinas. Simone, que puxou essa onda há 20 anos, não está no time escalado para a ocasião. A produção está sob o chapéu do Núcleo Ricardo Waddington, que também se encarrega do Show da Virada.

Em Família. Em nome do Dia da Criança, Angélica visita o antigo amigo Márcio Garcia, em sua casa, na companhia da mulher, Andréa Santa Rosa, e dos pequenos João, Pedro, Nina e Felipe. Nutricionista, Andrea prepara um peixe assado, hit da mesa da família. Hoje, no Estrelas.

Dom Lázaro Venturini (Lima Duarte) e seu pedido por “melão”, frase que virou meme na era pré-histórica da internet, vão voltar. O Viva reprisará Meu Bem, Meu Mal, novela de Cassiano Gabus Mendes a partir de março, na vaga de Cambalacho.

Aliás, ‘Cambalacho’ é líder de audiência entre o público adulto feminino do horário na TV paga. No Rio, a história de Silvio de Abreu é o 2.º programa mais visto no segmento.

Sabrina Sato se junta ao Ruivo da Vivo nos intervalos, a partir de hoje. Ela é a 10.ª celebridade a contracenar com o personagem de João Côrtes, em campanha criada pela Y&R. O filme foi gravado no restaurante La Central, no Copan, com direção de Fernando e Quico Meirelles, da O2 Filmes

‘Você quer, você pode’ é o mote da campanha de lançamento de Totalmente Demais, próxima novela das 7. As primeiras chamadas entram no ar neste fim de semana, em quatro filmes apresentando o quarteto central, vivido por Juliana Paes, Fábio Assunção, Marina Ruy Barbosa e Felipe Simas.

Buddy Valastro honrou o canal que fez sua fama no Brasil. Seu Batalha dos Confeiteiros, visto primeiro pela Record, levou o Discovery Home & Health à vice-liderança feminina na TV paga. Perdeu apenas para o Discovery Kids no horário.

Brasil, 50 anos da Globo, esporte e música fazem o novo menu de perguntas do quadro Pulsação, do Caldeirão do Huck, que volta ao ar hoje. O candidato tem até 200 batimentos cardíacos contados para responder às questões.

Neste domingo tem Círio de Nazaré, e Belisário Franca, diretor da Giros, já está em Belém para rodar cenas para o documentário Nazinha por Nós.

O filme, ainda sem canal de exibição, mostra o comportamento da população carcerária paraense durante a mais importante manifestação popular da região.

23 milhões de pessoas, um recorde, assistiram ao debate entre os pré-candidatos republicanos à presidência dos EUA, pela CNN Internacional. Na 3ª, 13, o páreo será entre os democratas.

“Nunca tinha pensado em gravar nada” Maria Gadu PARA O ‘ENSAIO’, DE FERNANDO FARO: AMANHÃ, ÀS 21H, NA TV CULTURA, AO LEMBRAR SUA PARTICIPAÇÃO NA MINISSÉRIE ‘MAYSA’