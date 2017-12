Globo promove nova maratona na casa do 'BBB'

Cristina Padiglione, O Estado de S. Paulo 04 Abril 2016 | 21h06

A Globo realiza neste fim de semana, na casa do Big Brother – que acaba nesta terça – a 2.ª edição da Hackathon, espécie de maratona que confinará, por 33 horas, 50 nerds e geeks, gente antenada na programação de computadores e aplicativos. O número de inscritos superou o saldo da edição inaugural, realizada em setembro passado, com 1.891 candidatos de 24 Estados. O desafio da vez é criar e montar um projeto que envolva produção e distribuição de conteúdo. Felipe Andreoli será o mestre de cerimônias e Tiago Leifert passará por lá para dar umas dicas de storytelling, que ajudará na exposição dos projetos, ao fim da jornada. A Hackathon não vai ao ar. O vencedor ganhará viagem ao Vale do Silício, na Califórnia.

Cabeleira. Marcos Caruso exibe seu novo penteado, fio a fio pintado de preto e trabalhado na larga careca, sob o comando da diretora Flávia Lacerda. A partir desta quinta, teremos o ator de volta na tela para viver o pai da cabeleireira de Ingrid Guimarães em Chapa Quente.

A deputada Maria do Rosário, do PT, será alvo de um dos próximos vídeos do Porta dos Fundos, segundo relatou Antonio Tabet, o Kibe Loko, em seu perfil no Facebook.

A informação finaliza um desabafo em que Tabet lamenta o patrulhamento de antipetistas – categoria na qual ele se inclui – contra Delação, vídeo mais recente do grupo, que endossa a tese do “justiçamento seletivo” praticado pela Polícia Federal e Operação Lava Jato.

Protagonizado por Fábio Porchat e Gregório Duvivier, o enredo brinca com a acusação de que denúncias contra o PSDB não são apuradas; o foco se resume a Lula e Dilma.

O SBT fechou março com 5,4 pontos de média no ranking geral das audiências no PNT (Painel Nacional de Televisão), do Kantar Ibope, na faixa das 24 horas do dia, período que lhe assegura a vice-liderança de audiência.

Na mesma faixa, a Record, 3.ª colocada quando a medição compreende 24 horas, incluindo a madrugada, ficou com 5 pontos de média no PNT, que é mensurado em 15 regiões do País.

A chef Bela Gil pode ser alvo de muitos memes, mas a prova de que sua imagem tem se saído muito bem junto ao público chega ao ar nesta quinta, 7, quando ela estreia como nova garota-propaganda do Bradesco.

Ambientado em uma cozinha, o filme publicitário segue o tradicional formato dos programas de gastronomia e põe a baiana dando receita sobre questões financeiras. O filme para veiculação na TV tem criação da agência Y&R e produção da BossaNovaFilms.

Moisés voltou ao ar segunda, 4, com capítulo de Os Dez Mandamentos especialmente editado sem intervalos, na Record, e novo efeito especial: agora, o rosto de Moisés se ilumina, quando fala aos hebreus em nome de Deus.