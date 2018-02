Globo produz série de 'Tropa de Elite' Na queda-de-braço para ver quem ficava com os frutos do sucesso no cinema Tropa de Elite, a Globo levou a melhor. Disputada também por Record, HBO, Rede TV! e SBT, uma série fruto do longa do diretor José Padilha será produzida pela Globo já no início de 2008. O diretor abandonou a idéia de produzir a atração e depois vende-la. Sua assessoria assume que as negociações com a Globo estão bem adiantadas.