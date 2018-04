Globo prepara nova série para ano olímpico

Ela já foi figurante. Na Revista do Cinema Brasileiro, logo mais, à 0h, na TV Brasil, Andréa Beltrão lembra a Natália Lage de seus dias de pindaíba. “No Beth Balanço, fiz uma figuração, eu passo no fundo”, conta Andréa. Na época, ela fazia uma peça com Débora Bloch, protagonista do longa. “E o grupo tava muito duro, a gente ficou no pé dela – ‘Debbie, arruma um jeito de botar a gente pra fazer uma cena’”, recorda.

11 anos completa a TV Rá Tim Bum! neste sábado, quando estreia Nutri Ventures – Em busca dos 7 Reinos, obra de Michelle Obama e da Organização Mundial de Saúde contra a obesidade infantil.

“Se a Dilma não ganhar, quem ganha? A carta!”

MEME CRIADO NA WEB A PARTIR DA CARTA DE MICHEL TEMER À PRESIDENTE, REMETENDO A UM DOS ANTIGOS JOGOS DO ‘PROGRAMA SILVIO SANTOS’

Com Boni, Jô Soares encerra hoje seu expediente de gravações no ano. O Programa do Jô tem edições inéditas já registradas para exibição até 18 de dezembro.

A conversa com o ex-vice presidente de Operações da Globo vai ao ar nesta sexta, dia 11. E versa, claro, sobre o novo livro do chefão, Unidos do Outro Mundo, em que ele conversa com amigos que morreram.



Perito em fazer rir dentro e fora do set, Marcos Caruso se superou, dia desses. Ao errar um texto durante a gravação de A Regra do Jogo, incorporou o Seu Peru, personagem que revive na nova Escolinha do Professor Raimundo. Difícil foi retomar a concentração do elenco.

A nova ‘Escolinha’ estreia na Globo neste domingo, com episódio inédito, após o Esquenta.