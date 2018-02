Globo oferece tributo ao Cristo por R$ 400 mil

Ciosa de sua natureza carioca, a Globo não deixará passar em branco os 80 anos do Cristo Redentor. Daí o plano comercial que já circula pelo mercado publicitário, disposto a "homenagear" o monumento, com veiculação válida apenas para o Rio. Para associar sua marca a esta que é uma das maravilhas do mundo moderno, o anunciante desembolsará R$ 400 mil. O vídeo de 30 segundos - dos quais sete terão a assinatura da marca - deve ser exibido de 3 a 12 de outubro, data de aniversário do Cristo, com inserções em intervalos de jornalísticos locais, Supercine, Sessão da Tarde, DomingoMaior, Ação, Bom Dia Brasil, Programa do Jô, Bem Estar e Aventuras do Didi. / THAÍS PINHEIRO

Tempo bom

Eis um flash de bastidores da sessão de fotos que faz de Cauã Reymond a capa da revista GQ Brasil que sai nesta quarta, Fala de si, de Grazzi e de ser celebridade: "Nunca vou mostrar o dedo do meio para os paparazzi", disse ele ao redator-chefe Ademir Correa.

R$ 2,1 bilhões

foi o lucro da Globo em 2010, o que lhe garante o 6º lugar no ranking das empresas de maior lucro do ano passado, segundo levantamento da revista Exame.

'Homem inteligente é que um saco, é chato, e quase sempre é ruim de cama.' Bibi (Maria Clara Gueiros), para a avó, Vitória (Nathalia Timerg) em Insensato Coração

O lançamento de Dancin’Days em DVD é feito previsto para o último trimestre do ano, via Globo Marcas. Ainda se discute em quantos discos e horas será encaixotada a novela histórica de Gilberto Braga.

A temporada 2011 do Globo Mar, encerrada na semana passada, ficou aquém da safra de 2010 no Ibope. De 13,1 pontos de média no ano passado, a série da vez teve saldo de 11,1 pontos. Os dados são de São Paulo.

O Jornal da Band ganha transmissão ao vivo e na íntegra pelo portal da Band a partir de hoje, como já acontece com o Jornal da Record News pelo R7. Via web, os noticiários podem ser acessados de qualquer lugar do planeta e de dispositivos móveis.

Ao assumir a ancoragem do SPTV 1ª edição, a partir de setembro, César Tralli deverá circular no estúdio em pé, como acontece com Ana Paula Araújo no RJTV 1.

Lobão e Marta Suplicy são os entrevistados de Danilo Gentili no Agora é Tarde desta semana.

E Marília Gabriela corrige esta coluna sobre o ditado por ela proferido no programa de Gentili, quinta-feira. Avisa que falou "Mais valem (e não mais vale) dois pássaros na mão do que um voando" de caso pensado mesmo, e não como quem "arrisca".

19 de julho foi sacramentada como data de estreia da 4ª edição de A Fazenda, reality da Record.

A ascendência libanesa da família Hayalla inspira o menu da festa que a Globo promove nesta quarta, no Circo Voador, para apresentar sua releitura de O Astro.

Estrelas de wonton com boursin, parma e pêras aromatizadas, confit de laranja e mousse de gorgonzola farão a mesa festiva d’O Astro. E ainda: patê de fígado de pato com pimenta, cream cheese com ovas negras e caponata.