Globo libera recado de Roberto Carlos a Ratinho no SBT

De Heleninha a Nazaré.

Uma das vilãs mais memoráveis na história da telenovela, Nazaré Tedesco nasceu na esteira de Medeia, personagem que Renata Sorrah vinha fazendo no teatro, antes de iniciar as gravações deSenhora do Destino. A própria Renata fala sobre a malvada e também sobre a inesquecível Heleninha Roitman (Vale Tudo) no TV Mulher desta terça, no Viva.

Religião, infantil e reportagem são mais vistos nas favelas do que nas residências de fora das comunidades. Esse é um ponto revelado pelas primeiras pesquisas de audiência feitas pelo Gfk, instituto de pesquisa de audiência que começa a comercializar hoje seus primeiros dados. Por “reportagem”, entenda-se “programas de reportagem”, o que inclui Globo Repórter, Polícia 24 Horas, Conexão Repórter e Profissão Repórter, mas não noticiários como Datena e Marcelo Rezende. O Kantar Ibope não mede audiência em favelas. ‘A Terra Prometida’ estreia terça-feira, na Record, com três cotas de patrocínio vendidas: Cervejaria Petrópolis, Colgate e Seara. Os Dez Mandamentos estreou com duas cotas e, com a boa audiência conquistada, logo abriu uma terceira. A Record apresentou um clipe da novela ontem à imprensa, com imagens que denunciam um up grade em relação a Os Dez Mandamentos e um número maior de bons atores em cena – alguns, irreconhecíveis em suas perucas. Por falar nos bons atores de A Terra Prometida, Milhem Cortaz nega ter recebido convite da Globo e diz que “ama” as pessoas com quem trabalha, na Record. Seu contrato com a emissora vai até o fim de A Terra Prometida. O vídeo sob demanda é nosso amigo: profissionais de TV paga presentes na ABTA 2016, a feira do setor, avaliam que nunca houve tanta disposição de canais e operadoras de melhorar seus serviços de TV everywhere. Sobre a multa de R$ 700 mil aplicada pela Ancine na TV5, nota publicada nesta coluna ontem, a agência esclarece que, mesmo sabendo que o canal estava isento das cotas de produção nacional, deveria ‘haver o envio de relatórios da programação’; ‘a cota de programação e o envio de relatórios são duas obrigações distintas’, complementa nota da Ancine.

60 anos completa a APCA – Associação Paulista de Críticos de Artes – alvo de documentário de Hélio Goldsztejn que a TV Cultura exibe em 7/7, às 23h30, com depoimentos e cenas antológicas

“Eu sei que os atores estão desempregados, mas, pra um autor, fica mais fácil fazer uma novela com pouco elenco” Susana Vieira NO ‘VÍDEO SHOW’

Sempre ciosa da imagem de Roberto Carlos, que já apareceu no SBT em outras raras ocasiões, a Globo deu aval para um breve recado do rei a Carlos Massa, o Ratinho. A mensagem foi gravada especialmente para uma edição do Máquina da Fama em homenagem ao apresentador, que foi surpreendido quando Patrícia Abravanel anunciou o vídeo gravado pelo rei. Roberto interrompeu seu expediente de gravações em um estúdio do Rio, para gravar o seguinte recado: “Sem dúvida alguma eu tenho o privilégio de dizer que o Ratinho é um dos meus milhões de amigos. Eu posso até dizer que ele é um dos meus primeiros 20 melhores amigos”. Vai ao ar nesta segunda-feira, às 23h15.