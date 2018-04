Globo leva 'Cuchicheos', ou 'Ti-ti-ti', à Natpe

A Globo segue para Miami no dia 26, quando começa a 48.ª Natpe, feira com produtores e distribuidores do mundo todo. Na bagagem, leva 21 títulos de seu catálogo, com novelas, coproduções, dramas, formatos, séries e documentários. Cama de Gato vira Cat's Gradle ou Cuna de Gato. Passione se mantém como vocábulo italiano. Escrito nas Estrelas se transforma em Written in the Stars / Escrito en las Estrellas e Ti-ti-ti, em The Buzz ou Cuchicheos. A minissérie A Cura é rebatizada como Miracle Hands / La Cura. E sabe o que é The Cleaning Lady, ou Sirvienta a Domicilio? A Diarista. Os Clandestinos, exportado como The Dreamers / Soñadores, tem seu formato oferecido para venda.

Quase gêmeos

Pedro Bial (E) abraça o irmão, Alberto (D), técnico de basquete, diante de um streetball, em Miami, EUA. Foi cena promovida pela Globo para o Estrelas de verão, de Angélica, no ar a partir do dia 15, mas gravada antes que Bial se entregasse à sua porção Chacrinha, na animação do BBB11.

70

É o número capítulos que Gilberto Braga e Ricardo Linhares já escrevem para Insensato Coração, novela das 9 que estreia na próxima segunda-feira, na Globo.

‘Em restaurante de hotel, a gente pedia licença ao cozinheiro e preparava a comida.’ Tony Bellotto, referindo-se aos Titãs, no Que Marravilha!. GNT, quarta, às 22h

e hábitos, foi alvo de palestra para a equipe do jornalismo da Globo. A meta é aproximar o foco do noticiário da emissora ao comportamento de um público que hoje representa 50% do País.

A Globo defende, por meio de sua assessoria de imprensa, que "o jornalismo comunitário sempre esteve presente nas pautas da Rede Globo" e que "de tempos em tempos são promovidos encontros, seminários e workshops com profissionais do jornalismo sobre temas da atualidade".

No Rio, a Globo lança hoje campanha para selecionar 16 espectadores dispostos a filmar seu olhar sobre a cidade, sem interesse no Leblon de Manoel Carlos. Busca gente do Alemão, Cidade de Deus, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São Gonçalo, Campo Grande, Tijuca e Copacabana.

Tratado como "parceria" entre Globo e telespectador, o projeto do RJ-TV deve ganhar versão em São Paulo e Brasília neste semestre.

Silvio de Abreu assegura que Passione não terá desfecho diferente para Portugal, como aconteceu com A Próxima Vítima. "Não há essa hipótese", diz o autor à coluna.

"A Próxima Vítima foi o primeiro sucesso da SIC e, na época, se achava que o interesse do público português diminuiria, caso se soubesse o final com antecedência", diz Abreu. "Mas, assim que gravamos o final português aqui, os jornais revelaram e saiu em Portugal... Como isso não afetou a audiência lá, vimos que o esforço é inútil."

Mote certo de belas imagens, o Mundial de Patinação Artística, este ano no Brasil, em novembro, terá transmissão exclusiva do SporTV.

O Multishow foi líder de audiência no réveillon com o show de Beyoncé. O ibope foi 201% maior do que o marcado pelo 2.º lugar.