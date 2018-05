Globo lança ação com foco na classe C

Quanto querer

Djavan inaugura a 6ª temporada de Zoombido, programa de Paulinho Moska no Canal Brasil, amanhã, às 21h30, O entrevistado relembra a infância e cita, entre suas referências, Luiz Gonzaga, Beatles e as canções que a mãe, lavadeira, cantava ao tanque.

6

pontos de média no Ibope é o que marcou a estreia de Joseval Peixoto e Rachel Sheherazade no SBT Brasil, sem avanços, empatando com a Band no 3º lugar.

"Os homens têm um desejo visual bem mais fortes que as mulheres" Flávio Gikovate, em palestra promovida pelo Discovery (em função da série Traidores, ao explicar por que os homens traem mais)

Morde & Assopra, reformulada, ganhou novo fôlego. O casamento entre Guilherme e Alice, anteontem, fez a novela chegar ao seu recorde de audiência, com 33 pontos de média no Ibope em São Paulo.

O bom resultado na TV fez eco na internet. Os acessos ao site da novela, na Globo.com, bateram sua melhor marca e a cena foi parar na lista dos Trending Topics (assuntos mais comentados) do Twitter.

O chef André Mifano, do restaurante Vito, é o nome contratado pelo canal Glitz* para assumir o comando do Taste It, novo programa do canal da Turner, que parte da gastronomia para abordar estilo de vida. Semanal, o título desvenda o universo dos pratos típicos, estilos gastronômicos e até comidinhas de rua.

Taste It estreia no Glitz* dia 5 de julho, às 22h30.

O doce Ronnie Von comemora a marca de 1.500 programas na Gazeta, amanhã, acompanhado de Elza Soares, Beatriz Segall e Glória Menezes.

E a partir do Todo Seu de amanhã, Marcio Tavolari, diretor do Todo Seu desde março, põe novos quadros no ar. O Visão Masculina passa a receber casais famosos para discutir a relação.

Estarão na próxima temporada do programa Tempos de Escola, de Serginho Groisman, os atores Bruno Mazzeo e Letícia Sabatella, o jornalista Tadeu Schmidt, o humorista Helio de La Peña e as cantoras Margareth Menezes e Pitty. No ar em outubro, pelo Canal Futura.

Richard Rasmussen põe no ar a partir de amanhã uma série de 10 programas gravados com golfinhos, tubarões e baleias na Flórida. Na sequência vem Patagônia e Bahamas, onde ele grava agora. No SBT, às 20h15.