Globo injeta mais riso às 19h

O autor Walcyr Carrasco foi buscar na elegância das galerias de arte paulistanas o cenário especial para desenvolver a história romântica de Dafne (Flávia Alessandra) e Gabriel (Malvino Salvador), protagonistas de Caras & Bocas, nova novela das 7 da Globo, que estreia nesta segunda, 13.

É uma história sobre como o amor pode resistir às reviravoltas caprichosas da vida, ainda que os apaixonados em questão sejam absurdamente diferentes - rica, pobre; refinada, machão; galerista, pasteleiro.

Destaque para Malvino Salvador, que faz o primeiro protagonista da carreira. "O Gabriel é aparentemente um machão, mas que convive com a frustração de ter guardado o sonho de estudar artes plásticas numa caixinha, para poder sustentar a família", explica o autor.

Gabriel foi para Londres com uma bolsa de estudos em 1993, mas teve de retornar ao Brasil por causa da morte do pai. Assumiu o bar da família na Lapa e virou um charmoso pasteleiro. Em 93, ficou também enterrado o namoro com Dafne, com quem ele teve uma filha - Bianca (Isabelle Drummond) - sem saber. "A novela fala das relações familiares com muito humor", observa Malvino. "A Bianca sempre quis encontrar o pai, mas quando encontra - surpresa -, ele é um pasteleiro. Não é bem quem ela esperava. A relação dois se desenvolve de um jeito muito bacana."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

LUXO

O começo de Caras & Bocas tem cenas deslumbrantes na África

CALIENTE

Fernanda Machado é Laís, que quer casar, de qualquer jeito, com Gabriel

PAIXÃO

Anita (Danieli Haloten), a irmã cega de Gabriel, viverá uma bela história de amor

TRADIÇÃO

Benjamin (Sidney Sampaio) é um judeu ortodoxo que resolve se rebelar

MACAQUICES

O chimpanzé Xico é um dos protagonistas da novela

CAÇADORA

Simone (Ingrid Guimarães) tenta encontrar marido na internet

A MALVADA

Deborah Evelyn é a inescrupulosa Judith, que, claro, atrapalha a vida de Dafne