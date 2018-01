Globo finaliza estúdio de vidro para Olimpíada

Lá vem estúdio de vidro, agora no Parque Olímpico. A Globo finaliza os detalhes de seu QG de três andares, com visão de quase 360 graus para a transmissão dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Com área total de 500 m², o estúdio tem três andares: o primeiro traz atividades interativas para convidados, o segundo será ocupado pelo SporTV, e o terceiro, pela Globo. Um supertelão interativo trará projeções visuais e holográficas. O local também será a base para que narradores comandem transmissões de competições realizadas fora do Rio. “Desenvolvemos um espaço lindo, tecnológico, interativo e estrategicamente localizado com uma visão incrível do parque”, endossa o diretor-executivo de esportes João Pedro Paes Leme.

Da passarela à telona. Após a novela Verdades Secretas, a top Alessandra Ambrósio surge agora no blockbuster As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras, da Paramount, como ela mesma. Vive a namorada do cinegrafista atrapalhado Vernon Fenwick (Will Arnett). Estreia dia 16.

‘Ding Dong’, quadro do Domingão do Faustão, deveria encerrar agora sua atual temporada, para voltar ao ar mais adiante, após alguns meses de pausa. Mas a ideia funcionou tão bem, que a seção continuará em cena até novembro, no mínimo.

Boa parte das músicas lá sugeridas em poucas notas, cuja adivinhação motiva a disputa entre duas equipes de famosos, resgata artistas há tempos desaparecidos da grande mídia. Em geral, são figuras que o público tem curtido reencontrar na tela.

Presidente da Fundação Padre Anchieta reeleito para o posto por mais três anos, Marcos Mendonça inicia hoje seu segundo mandato seguido e o terceiro na conta geral – ele já havia ocupado o cargo entre 2004 e 2007

Por falar em Mendonça, os ensaios feitos entre TV Cultura e TV Brasil para novos acordos de parceria, durante a breve gestão de Laerte Rímole à frente da EBC, foram engavetados após a volta de Ricardo Melo ao cargo, que retornou por determinação do STF.

Janaína Diniz interpreta a mãe, Leila no primeiro episódio da série As Grandes Entrevistas do Pasquim, com depoimentos de Luiz Carlos Maciel, Paulo José e Jaguar. Em 13 episódios, estreia bem hoje, às 20h, no Canal Brasil.

Na épica entrevista, Leila fala sobre sexualidade, cinema, Domingos Oliveira, o cenário das empresas de televisão e a aversão ao teatro. O programa mistura dramatização, depoimentos e arquivos.

Daiana Garbin, que deixou a Globo para se dedicar ao canal no Youtube ‘EuVejo’, sobre transtornos alimentares e corporais das mulheres, transformará esse conteúdo em livro. A obra sairá pela Sextante, no início de 2017.

Mumuzinho e JP Rufino dividirão o palco do Criança Esperança em 2 de julho, cantando Todo Menino É Um Rei, de Roberto Ribeiro.

70%

os filmes publicitários estrelados por celebridades entre janeiro e abril concentram-se em 15 anunciantes, em campanhas de 24 categorias: dados são do Easy Celebridades, da Kantar Ibope Media

“Fazer esse programa é a coisa que mais prazer me dá na vida”

Jô Soares, EM SUA ÚLTIMA TEMPORADA DE ‘PROGRAMA DO JÔ’, NA EDIÇÃO DE SEXTA-FEIRA, DIA 10