Globo Filmes se aproxima mais da TV Globo

Casa nova

Wellington Muniz, o Ceará, estreia dia 20 no Multishow, com direito a banda, auditório e alguns de seus personagens clássicos – como Marília Herpes Gabriela, Silvio e Regina Casé: A Grande Farsa terá 20 episódios e irá ao ar de segunda a sexta, às 22h30.

O diretor Cláudio Torres provocou risos na plateia do International Academy Day, ao participar de um dos painéis do evento do Emmy em que a Globo foi anfitriã. Quando Fernanda Montenegro apareceu no telão, em Guerra dos Sexos, no clipe de novelas editado pela Globo, ele apontou: “This is my mom”. E logo acenou para a mãe, sentada na primeira fila – ela tinha feito uma encenação no palco no painel anterior.

...Poucos minutos depois, um outro clipe, com séries e seriados, foi exibido, com cena de Fernanda Torres em Tapas & Beijos. E Cláudio então anunciou: “This is my sister”.

Roberto Marinho Neto, filho de Roberto Irineu Marinho, presidente do Grupo Globo, substituiu o pai no jantar oferecido aos membros da academia do Emmy, no Copacabana Palace, que contou com a presença da presidente Dilma Rousseff.

... O presidente do grupo Globo continua repousando, por ordens médicas, após sofrer uma arritmia cardíaca, há duas semanas.

... Paulo Marinho, filho de José Roberto Marinho, também compareceu ao evento, assim como o pai. Todos devidamente identificados por crachás, como qualquer participante convidado.

A Record confirma para agosto, ainda sem cravar a data, a estreia de Xuxa Meneghel. A princípio, vai ao ar apenas às segundas-feiras, às 22h30, ao vivo, diretamente dos estúdios do Recnov, no Rio.

Já Batalha dos Confeiteiros, com o internacional Buddy Valastro, chega à tela da Record em setembro, assim como a 8.ª edição de A Fazenda, com apresentação de Britto Júnior.

Pedro Bial quer repaginar seu Na Moral.No momento, o jornalista repensa o formato de programa de debates e reflexão, possivelmente para uma temporada no segundo semestre.