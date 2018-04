Globo faz Jogo Duro no domingo

É um reality encomendado às pressas pela direção da Globo, criado e realizado em um mês. Não, não. É projeto antigo, apresentado à Globo no início do ano. Nada disso, ele é fruto da criatividade de Boninho, que pensando em um formato de reality show, acabou criando dois. A turma da Globo não se entende quando o assunto é Jogo Duro, reality que estreia no próximo domingo, após o Fantástico.

Ah, você não ouviu falar sobre ele? Pois é, nem a gente. Jogo Duro surgiu do dia para a noite, da cabeça de Boninho, o sr. Big Brother Brasil, e que, apesar de a Globo negar, assume que não teve "nenhum tempo" para confeccionar a atração, um pedido urgente de sua chefia. Arma da Globo para combater A Fazenda, reality show que a Record estreia hoje? Isso a Globo também nega.

Inspirado no formato Estate of Panic (Estado de Pânico) da Endemol, Jogo Duro trará, em cada episódio, oito participantes em duras provas.

Eles passarão por quartos do pânico, provações com bichos peçonhentos, disputas na água, na lama... O cenário é um galpão de fábrica no Projac. Cada compartimento reservará aos concorrentes um obstáculo diferente, em que o que importa é pegar o dinheiro. Haverá eliminados? "Lógico, para assim chegar ao fim do jogo", explica (?) o diretor da atração, em resposta telegráfica ao e-mail enviado pelo Estado.

Mas vamos lá: na passagem das etapas, cai fora quem vai ficando com menos dinheiro. Ganha quem terminar o jogo mais rico. O prêmio máximo por edição é de R$ 30 mil e estão previstas oito rodadas. A cada uma, o time renovado, selecionado no esquema de BBB, sabe? Com base nas fichas cadastrais da Globo. O comando será de Paulinho Vilhena, que será também "juiz das tarefas", como conta o econômico - ao Estado - Boninho.