Globo estreia 4.º ano de Lost

A Globo colocou no ar este domingo, após o Fantástico, a 4ª temporada de Lost, já exibida na TV paga. Diferentemente da 3ª temporada, que começou meio devagar, o novo ano já tem início emocionante para os fãs. Tudo começa com uma cena fora da ilha que mostra uma perseguição de carro. Quando o carro para, cercado pela polícia, quem aparece é Hurley (Jorge Garcia), mãos ao alto, gritando: "Sou um dos seis do voo da Oceanic Air!" E aí começa a saga que vai mostrar, aos poucos, quem além de Kate (Evangeline Lilly) e Jack (Matthew Fox) conseguiram sair da ilha. Desde o primeiro ao último episódio - são 13 no total, por causa da greve dos roteiristas -, o telespectador recebe surpresas e respostas. Sim, essa temporada responde muitas questões e de modo convincente. Muito mais que na temporada anterior. O 5º episódio, por exemplo, intitulado The Constant, mostra quase toda a história por trás de Desmond e envolve também Daniel Faraday, personagem de Jeremy Davies, que é apresentado no início deste 4º ano. Além de Faraday, outros personagens aparecem na série. São os ditos amigos de Naomi (Marsha Thomason), que cai de paraquedas na ilha na 3ª temporada. Rebecca Mader interpreta Charlotte Lewis, Jeff Fahey é Frank Lapidus e Ken Leung vive Miles Straume. A Globo exibirá a 4ª temporada diariamente, de hoje até o dia 21. Aos domingos, irá ao ar após o Fantástico; de segunda a sexta, após o Jornal da Globo, e aos sábados, após o Supercine. A partir do dia 2 de fevereiro, o canal exibirá Prison Break, até o dia 6 de março.