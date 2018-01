Globo enxuga elenco e relaxa cláusulas de exclusividade

Não é de hoje que a Globo vem enxugando o número de contratados fixos em seu elenco de atores. Cada vez mais comuns na emissora, os acordos firmados por obra certa têm também permitido um relaxamento nas cláusulas de exclusividade que a Globo sempre impôs a quem estivesse exposto em sua vitrine. Assim, a presença de profissionais em outros canais, desde que sejam na TV paga, mas não só nos do grupo Globo, tem sido bem mais aceita. Um exemplo é Felipe Titto, que voltou a Malhação, estando no ar na MTV. Agora, Gabriel Godoy, no ar em O Negócio, pela HBO, estará em Haja Coração, próxima novela das 7. Tais coincidências costumavam ser absolutamente vetadas, até bem pouco tempo atrás.

Troféu. Kauany Sousa, estudante de Mossoró (RN) que levantou uma enxada em sua formatura para homenagear os pais, agricultores, realizou o sonho de posar com Celso Freitas e Adriana Araújo na bancada do Jornal da Record. Ela esteve na sede da emissora, em São Paulo, a convite de Rodrigo Faro, e estará domingo no programa dele, Hora do Faro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Carol Castro retoma os ares de Velho Chico. A convite da Globo, ela será a mestre de cerimônias do lançamento do Caderno Globo: Vozes do Velho Chico, que a emissora promoverá no Centro de Cultura João Gilberto, em Juazeiro, na Bahia, dia 31.

Cinco minidocumentários produzidos em parceria com alunos da Universidade do Vale do Rio São Francisco e a TV Caatinga, canal universitário, também serão lançados na ocasião, com histórias de personagens inspiradores da região.

Heródoto Barbeiro comanda um talk-show no Teatro Eva Herz, da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo, para celebrar os cinco anos do Jornal da RecordNews . Será dia 25, às 17h, na companhia de seus comentaristas.

Ricardo Kotscho, Nirlando Beirão e Richard Rytenband participam da mesa, que conta ainda com a editora-chefe do JR News, Maria da Neves, o diretor de programação do canal, Ailton Mineiro, e o diretor de Conteúdo do R7, Luiz Pimentel. Grátis.

A Associação Pró-TV repaginou seu portal e suas conexões com as redes sociais. A proposta do Museu da TV, comandado pela atriz Vida Alves, é que o acervo estenda seu espaço não só aos pioneiros do veículo no Brasil, mas também aos acadêmicos, pesquisadores e incentivadores dessa tela.

O acervo de fotos, com quase dez mil imagens, também vem sendo digitalizado. O portal www.museudatv.com.br oferece ainda um passo a passo a quem quiser colaborar com doações.

A decisão da Globo de encerrar Totalmente Demais numa segunda-feira, dia 30, pegou de surpresa não só a Record – que já havia anunciado para esta data a estreia da novela Escrava Mãe –, mas também os próprios autores da trama.

A Record adiou sua estreia para o dia seguinte, junto com o início de Haja Coração na Globo.

45% da audiência da TV paga em abril veio das classes A e B. A classe C1 respondeu por 26%, e a C2, por 20%, restando 9% às classes D e E, segundo o Painel Nacional de TV da Kantar Ibope.

"Quando o senador está falando, a TV deveria deixar ao lado um box com a ficha corrida. Como as estatísticas do futebol” Bruno Mazzeo NO TWITTER, SOBRE A VOTAÇÃO DO IMPEACHMENT NO SENADO