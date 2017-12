Globo dobra aposta na nova geração da 'Escolinha do Professor Raimundo'

Poeira nele. Leopoldo Pacheco esteve na tela da Globo no início do ano, em Ligações Perigosas, e volta a ocupar espaço ali na próxima novela das 9, Velho Chico. Enquanto a maquiadora capricha no aspecto rústico, ele se prepara para ser o “doutor Emílio”.

Henrique Guimarães, no judô, e Juliana Veloso, em saltos ornamentais, são mais duas aquisições da Band para o time de ex-atletas que lá comentarão a Olimpíada. Ele foi bronze nos Jogos de Atlanta 96, no Pan de Mar del Plata 95 e Santo Domingo 2003, e vice-campeão (por equipe) no Mundial da Bielo-Rússia, em 1998.

Já Juliana Veloso foi prata no Pan de 2003 (plataforma 10m), bronze Pan 2003 e Pan 2007 (trampolim 3m). Já participou de quatro edições dos jogos: Sidney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012.

O ‘Cozinheiros em Ação’, de Olivier Anquier no GNT, está em obras por um novo formato. O programa passa a contar com 12, e não mais 18 participantes, e o vencedor agora terá de provar que é capaz de comandar o próprio restaurante.

As inscrições valem até 7 de março, pelo site gnt.com.br/participe. As gravações serão em abril, com produção da Moonshot Pictures. Estreia em agosto.

Ainda no GNT, tem estreia do Pedro Pelo Mundo, dia 7 de março, às 23h: Pedro Andrade explora destinos que no momento tentam se adaptar a grandes mudanças comportamentais, políticas e culturais, como Egito, Grécia, Islândia, Myanmar, Dinamarca, Escócia, Singapura, EUA, Omã e Cuba.

Não é só no Oscar que se discute a presença do negro em cena. O RioContentMarket, feira de negócios e tendências que chega à 6.ª edição no dia 8, terá um painel que propõe um “pensar a representatividade negra no audiovisual brasileiro”.

Sabe o diabo da Tasmânia? Pois é. Esse é um dos focos de Sônia Bridi no 2.º capítulo da série Jornada da Vida, feita em parceria com o marido, o cinegrafista Paulo Zero, para o Fantástico. O casal foi até a ilha, ao sul da Austrália, e encontrou um tipo de mamífero que lá se manteve, isolado.

8º lugar foi a posição ocupada pelo Viva em janeiro deste ano, o melhor janeiro da história do canal, no ranking de audiência da TV paga, na faixa nobre, entre adultos com mais de 25 anos

“Jornalista tem um sentimento de Super-Homem, acha que nada vai acontecer com a gente” Roberto Kovalick, QUE NO JAPÃO COBRIU TERREMOTO (2011): SÁBADO, NO ‘ALTAS HORAS’