Globo define primeira safra de séries do ano

Entre tantos seriados planejados pela Globo para 2011, os títulos eleitos para ocupar a faixa nobre neste primeiro semestre, a contar da estreia da nova programação, em abril, estão na mesa. Falta ainda acertar qual lugar caberá a cada um na nova grade. Eis a lista: Batendo Ponto, com Ingrid Guimarães - e, até aqui, único derivado do último pacote de especiais de fim de ano -; Tapas e Beijos, com Andréa Beltrão e Fernanda Torres, sob direção de Maurício Farias; Divã, com Lilia Cabral e direção de José Alvarenga Jr.; Algo Errado (ou Macho Man), título provisório da nova série do casal Alexandre Machado e Fernanda Young, e Lara com Z, de Aguinaldo Silva, com Susana Vieira.

Flipper

Foi no Loro Park, zoo localizado nas Ilhas Canárias, Espanha, que esse golfinho brindou a pequena Isabelle Nalu com um selinho de causar inveja. A cena está na terceira temporada de Nalu Pelo Mundo, que estreia dia 15 de março no canal Multishow.

9

pontos de média (o que representa ganho de 1 a 2 pontos ao horário) foi a audiência prévia de Bem Estar, programa de saúde que estreou ontem, às 9h55, na Globo

‘Alimentos coloridos ajudam a limpar o corpo’, diz o @g1bemestar. Vale Skittles? :)’ Tiago Leifert no Twitter, sobre o novo programa de saúde da Globo e balinhas coloridas

A MTV também vai tirar sua lasquinha do carnaval baiano, mas promete mostrar o "lado B" do negócio. Tatá Werneck e Paulinho Serra, do Quinta Categoria, aterrissam em Salvador com previsão de oito entradas ao vivo, de sexta a segunda-feira de carnaval, entre 20 horas e 2h30.

Na falta de Mothern, série que curtiu três temporadas no GNT, o canal abre espaço para dois programas sobre maternidade em sua nova grade, a contar de março: um comandado por Diana Bouth, mãe de primeira viagem, e outro por Chris Niklas.

Ronaldo foi foco em overdose na Globo no fim de semana: recebeu Luciano Huck e Patrícia Poeta na casa nova, para o Caldeirão e o Fantástico, e esteve no palco do Faustão.

Três médicos-galã estão na disputa para ser o "Dr. Oz brasileiro" da Record. A emissora comprou os direitos do programa sobre saúde que faz sucesso nos EUA e pretende lançá-lo ainda neste semestre.

É apenas internamente que a direção da Cultura chama um novo projeto de programa como Celebridades. O staff da emissora sabe que o nome pertence à Globo - batizou uma novela de Gilberto Braga - e não pode ser usado em outro canal.

Criador e produtor da premiada animação A Vaca e o Frango, David Feiss assina a criação de Tiny Warriors, série também de animação que ganha parceria brasileira da produtora Studio Sumatra.

O negócio entre a Sumatra e o estúdio Toonzone foi sacramentado pela Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão (ABPI-TV) na KidScreen, em Nova York, semana passada.

Produzida pela Cuatro Cabezas (a mesma do CQC), com criação do Cartoon, a nova temporada do Plantão do Tas no canal soma 20 episódios e já está no ar.